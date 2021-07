Erhältlich in Buchbinderei Koch : Horst Zettier bringt Kalender 2022 mit Zeichnungen von Bützow heraus

Der Hobbymaler hat zwölf Werke von Orten seiner Wahlheimat angefertigt, auch von der Villa Harder in der Gartenstraße. Zudem hat ihm das Krumme Haus anlässlich seines 85. Geburtstag eine Ausstellung gewidmet.

Bützow | Die Warnow, an den Ufern blattlose Sträucher mit Raureif bedeckt – so zeigt sich das Aquarell. „An der Elefantenbrücke“ steht auf dem rechten unteren Rand des Kalenderblatts. Es ist das für Januar 2022. Mitten im Sommer hat Maler Horst Zettier nun „Bützow in Bildern“ als Kalender für das kommende Jahr zusammengestellt. Und wie immer gilt, wer diese Bl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.