Neuendorf : Jungstörche erhalten Adoptiveltern

Jungtiere, die keine Eltern mehr haben, finden in anderen Nestern ein Zuhause. Im Altkreis Güstrow und Bad Doberan erhielten sie Erkennungsringe

Neuedorf | Da haben die Störche in Neundorf aber gestaunt. Als sie am Montagnachmittag ihr Zuhause verlassen hatten, um Nahrung zu suchen, saßen noch ihre beiden Jungen im Nest. Als sie dann später wieder zum Horst zurückkamen, waren es auf einmal drei Jungtiere. Wie kann das sein? Sie wurden kurzerhand zu Adoptiveltern. Auch die Brutpaare in Schwaan, Horst und ...

