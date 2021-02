47 Kündigungen bis Jahresmitte : Jetzt meldet sich der Betriebsrat der Rehaklinik Waldeck zu Wort

Den 47 Kündigungen in der Fachklinik stehen 250 Mitarbeiter gegenüber, die das medizinische Zentrum weiter unterstützen.

Schwaan | 47 Kündigungen treffen die Rehaklinik in Waldeck bei Schwaan hart. Fachpersonal in den Betrieb abseits der Großstadt zu locken, ist schwierig – noch dazu, wenn Mitbewerber wie das KMG Klinikum in Güstrow mit saftigen Prämien winken. „Es ist richtig, das...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.