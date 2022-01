Minigolf in Bützow : Fliegen im Sommer die Bälle?

In der Miniaturstadt Bützow wird eine Minigolf-Anlage mit 18 Löchern gebaut. Freizeitpark und Stadt erhoffen sich davon mehr Besucher und touristische Langzeiteffekte für die ganze Region.

Bützow | Die Regeln sind denkbar einfach: Mit so wenig Schlägen wie möglich muss der Ball im Ziel versenkt werden. Minigolf ist äußerst simpel. Gerade deswegen zieht es Menschen jeden Alters in den Bann, die dabei gegeneinander antreten können. In der Miniaturstadt Bützow soll noch in diesem Jahr eine Minigolf-Anlage mit 18 Löchern gebaut werden. Damit wäre Bü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.