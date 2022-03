Schnelles Internet : In Wardow wird jetzt für digitale Zukunft gebuddelt

Am Freitag begannen die Arbeiten zum Breitbandausbau in drei weiteren Gemeinde des Landkreises Rostock

Wardow | Schnelles Internet für fast alle. Darüber können sich bald auch die Einwohner von Wardow im Amt Laage freuen. Am Freitag wurde für den Breitbandausbau der symbolisch erste Spatenstich gesetzt. Wardow gehört zum Projektgebiet LRO 24-2 im Landkreis Rostock. Verbunden mit den Arbeiten in Wardow erfolgt die Verlegung des Datenkabel zugleich auch in den Ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.