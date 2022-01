Polizeireport : Zwei Verkehrsunfälle im Bützower Revier

Sowohl in Schwaan als auch in Bützow hat es an diesem Dienstag gekracht, verletzt wurde aber niemand.

Bützow | Zwei Verkehrsunfälle mussten Beamte des Bützower Reviers an diesem Dienstag aufnehmen. In beiden Fällen gab es glücklicherweise keine Verletzten zu beklagen. Gegen 12 Uhr hatte es in der Bahnhofstraße in Schwaan gekracht. Der Abschnitt der Landesstraße unmittelbar vor dem Bahnhof ist relativ eng bemessen. Und das bekamen nun zwei Transporter zu spü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.