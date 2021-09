Sitzung der Stadtvertreter : In Schwaan soll es bald neue Regeln fürs Kehren vor der Tür geben

Auf der Sitzung der Stadtvertreter am Donnerstag geht es darum, wer wie die Straße vor der eigenen Tür reinigen muss und um finanzielle Hilfe für den Schützenverein.

Schwaan | Wer wann und wie viel von den Straßen vor seiner Haustür zu reinigen hat, das regelt die Straßenreinigungssatzung, die es in jeder Kommune gibt. So auch in Schwaan. Doch das Regelwerk ist in die Jahre gekommen und veraltet. Darum hat die Stadtverwaltung nun eine neue Satzung erarbeitet, die die Version von 1998 ersetzen soll. Auf ihrer Sitzung am Donn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.