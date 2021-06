Impf-Pilotprojekt im Landkreis : In Bützow ohne Termin gegen Corona impfen lassen

Mobiles Impfteam des Landkreises Rostock macht am Donnerstag und Freitag in den Räumen der Warnow-Pflege Station. 150 Dosen des Impfstoffes von Biontech/Pfizer stehen zur Verfügung.

Bützow | Einwohner aus Bützow und der Region können sich auch ohne Termin am Donnerstag und Freitag gegen Corona impfen lassen. Ein mobiles Impfteam des Landkreises Rostock macht in den Räumen der Warnow-Pflege am Forsthof 3 in Bützow Station. Insgesamt geht es um die Vergabe von jeweils 150 Impfdosen des Wirkstoffes von Biontech/Pfizer an den beiden Tagen. ...

