Aktuelle Zahlen : 7,3 Prozent der Menschen im Landkreis Rostock arbeitslos

Der Januar zeigt gewohnte Trends des Arbeitsmarktes. Und trotzdem sind die Zahlen laut Arbeitsagentur im Landkreis Rostock besser als vor einem Jahr.

Bützow/Güstrow | Von Dezember auf Januar stiegen die Arbeitslosenzahlen in der ganzen Region Rostock. Das gab am Dienstag Anke Diettrich, Leiterin der Rostocker Arbeitsagentur, bekannt. In der Hanse- und Universitätsstadt und im Landkreis Rostock waren im Januar 13.771 Frauen und Männer arbeitslos, 1064 Personen mehr als Ende Dezember. Dieser zum Jahresanfang übliche ...

