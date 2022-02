Offenes Impfangebot : Gutshäuser laden zum Impfen ein

Am Mittwoch um 14 Uhr wird ins Gut Trechow zur Corona-Schutzimpfung ohne Anmeldung eingeladen.

Kurzen Trechow | Rund 400 Jahre alt sind die einzelnen Gebäude des Gut Trechows. Wasserburg, Marstall und Kornspeicher haben in dieser Zeit vieles durchgemacht. Nun werden sie Schauplatz für eine Herausforderung der jetzigen Zeit während Corona. Ein mobiles Impfteam macht am Mittwoch am Gut von Christian Schierning in Kurzen Trechow Halt. Auch interessant: Corona-S...

