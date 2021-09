Offene Gärten MV : Herbstgärten im Landkreis Rostock laden zum Besuch ein

Die Initiative Offenen Gärten MV bietet neben dem Frühjahrstermin nun auch ein Event im September an. An diesem Wochenende beteiligen sich auch grüne Oasen in der Region um Bützow und Schwaan.

Landkreis Rostock | So langsam neigt sich der Sommer seinem Ende entgegen und die ersten Anzeichen des Herbstes zeigen sich auch in den Gärten. Hier ist die Ernte in vollem Gange. Erste Vorräte für den Winter werden angelegt. Lila Herbstastern, rotbackige Äpfel, zartrosa Fetthennen und sattgelbe Sonnenblumen bestimmen das Farbenspektrum. Der Verein Offene Gärten in MV...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.