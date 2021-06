Bützow : Heiko Kopplow verkauft Schlüsseldienst Siebernik

Fast 35 Jahre gab es das Familienunternehmen. Nun gehört der Handwerksbetrieb zum Immobilien Service Bützow.

Bützow | Schlüsseldienst Siebernik steht am Haus Gödenstraße 2 in Bützow. Und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern, betonen Heiko Kopplow und Monika Gräning, Geschäftsführerin der Immobilien Service Bützow, unisono. Jedoch ist ab dem 1. Juli Heiko Kopplow nicht mehr Inhaber des Unternehmens, sondern ISB, eine einhundertprozentige Tochter der Bützower ...

