Lokale Wirtschaft : Schwaaner Händler wollen mit Flyer auf sich aufmerksam machen

Gewerbetreibende in Kleinstädten haben es nicht leicht. Die Konkurrenz aus dem Internet wächst. Darum werben die Unternehmer für den Einkauf vor Ort.

Schwaan | Im Laden von Elke Prehn ist an diesem Vormittag ganz gut was los. „Ich brauche bitte einmal Passbilder“, sagt ein Mann, der in das Geschäft am Schwaaner Markt kommt. Danach bringt ein Kunde eine Uhr zur Reparatur, eine Frau gibt ein Paket ab. Elke Prehn lächelt. „Haben Sie schon unseren Flyer gesehen?“, fragt sie und hält der Kundin ein A4-Blatt hin. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.