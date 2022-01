Schöne Aktion für Patienten : Aus der Ferne Grüße ans Krankenbett schicken

Mit der Aktion „Schenk' einen Gruß“ will die Fachklinik Waldeck den Patienten angesichts von Besuchsverboten eine Freude bereiten.

Schwaan | Im Krankenhaus zu liegen, ist langweilig. Die Höhepunkte des Tages sind rar. Das Schönste ist es, wenn der Besuch kommt und für diesen Moment der Grund des Klinikaufenthalts völlig egal wird. In der Fachklinik Waldeck in Schwaan sind Besuche aktuell jedoch nicht möglich. Deswegen wurde in der Klinik nun eine Aktion ins Leben gerufen, um den Patienten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.