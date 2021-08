Mit Bio-Brotboxen : Erstklässler in Bützow genießen ein besonderes Frühstück

An der Grundschule am Schlossplatz hat das Thema gesunde Ernährung einen festen Platz im Lehrplan.

Bützow | „Melone und Gurke mag ich am liebsten“, sagt Luca und lässt einen grünen Gemüsestick in seinem Mund verschwinden. Auch Florentina macht einen langen Arm und angelt sich ein Stück Melone. Auf der großen Platte voll Obst und Gemüse findet jedes Kind etwas, das es mag. An der Grundschule am Schlossplatz in Bützow gab es am Mittwochmorgen für die Erstk...

