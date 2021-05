Bützow : Große Impfaktion für freiwillige Feuerwehren

Mitglieder von freiwilligen Feuerwehren der Ämter Bützow-Land und Schwaan erhalten am Dienstag in Bützow ihre Spritze

Bützow | Rund 450 Frauen und Männer sind in den freiwilligen Feuerwehren des Amtes Bützow-Land aktiv. In den Wehren des Amtes Schwaan sind es mehr als 200. Doch die Arbeit der ehrenamtlichen Brandschützer ist in den zurückliegenden Monaten pandemiebedingt fast zum Erliegen gekommen. „Es gibt immer nur eine Notfallbesetzung“, sagt Ralf Ackerhans, Amtswehrführer...

