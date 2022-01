Zu wenig Langzeitparkplätze : Gewerbetreibende in Schwaan ärgern sich über Parkplatzsituation

Seitdem das Dauerparken am Edeka-Parkplatz wegfällt, haben sich neue Probleme für Pendler und Anwohner aufgetan.

Schwaan | Mal eben zum Bäcker, ein paar Brötchen holen und dann vielleicht noch ins Blumengeschäft. Dafür sind die Kurzzeitparkplätze am Schwaaner Markt eigentlich vorgesehen. Doch die Einzelhändler am Markt beobachten, dass diese Parkplätze immer wieder für längere Zeit blockiert werden. Mangel an Langzeitparkplätzen Elke Prehn führt ein Fachgeschäft für...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.