Kirchenjubiläum in Laase : Junge Linde wurde beim Lindenfest gepflanzt

Anlässlich der Veranstaltungen zum Kirchenjubiläum in Laase wurde ein Fest rund um das Gotteshaus gefeiert. Im September Katharina von Stralendorff und ihr Organisationsteam zur nächsten Aktion ein.

Laase | Es wird gelacht, gesungen und getanzt. Es herrscht festliche Stimmung. Die Gäste fassen sich an die Hände und laufen im Kreis um den eben gepflanzten Baum herum. Eine junge Linde, die nun nur wenige Meter entfernt von der 700 Jahre alten Kirchhoflinde in Laase wachsen kann. Letztere war der eigentliche „Star“ am Sonnabend. Anlässlich des 600-jährigen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.