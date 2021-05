Bützow : Für die Fußgängerbrücke wird das Lager bereitet

Vorbereitende Arbeiten für die neue Warnowquerung am Aalfang in Bützow haben begonnen.

Bützow | Verwunderte Blicke am Dienstag an der Aalfangbrücke. Eine Frau bleibt stehen und schaut hinüber zu den beiden Bauarbeitern, die sich an den Widerlagern der alten Aalfangbrücke zu schaffen machen. Die sind nach dem Rückbau der alten Behelfsbrücke vor zwei Jahren stehen geblieben. Und das ganz bewusst. Denn zum Großprojekt „Park am Schloss“, das vor fün...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.