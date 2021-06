Bützow : Freude in der Bützower Stiftskirche

Kantorin Ute Kubler lädt am Sonntag zu einem musikalischen Gottesdienst ein und freut sich auf weitere Veranstaltungen im Sommer

Bützow | Kunst und Kultur erobern sich Stück für Stück ein wenig Normalität zurück. Das gilt auch für die Sommerkonzerte der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Bützow. Doch die Sommerkonzertreihe, die mehr als zehn Jahre lang Besucher anlockte, wird es in dieser Form pandemiebedingt so auch in diesem Jahr nicht geben. Dennoch sind Konzerte in Kirchen nun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.