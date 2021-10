Bildung in Bröbberow : Schule erhält Bestnoten im landesweiten Nachhaltigkeitsprojekt

Umweltbewusstsein, soziales Handeln und kritisches Denken sollen die Kinder auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten. Wie das gelingen kann, dass sollte ein dreijähriges Modellprojekt zeigen, das nun endet.

Bröbberow | Bei so viel Lob und Anerkennung strahlt Schulleiterin Katharina Drewes übers ganze Gesicht. Drei Jahre haben sie und ihr Lehrer-Kollegium den Schwerpunkt Nachhaltigkeit an der Freien Schule in Bröbberow noch mehr in den Fokus gerückt. Sie haben Projekte entwickelt, das eigene Handeln immer wieder reflektiert, an Netzwerktreffen teilgenommen. Nun wurde...

