Vernissage in Winterkirche : Ausstellung vom Verein MV-Foto im Rühner Kloster wird eröffnet

Am Sonnabend findet die Vernissage der Schau „Die ernsthafte Suche nach der Heiterkeit“ statt. 13 Fotografen haben sich ihren Herzensthemen gewidmet und präsentieren im Kloster Rühn bis zum 18. Juli ihre Arbeiten.

Rühn | Vögel und Figuren scheinen zu schweben. Scheinbar endlose Leitern führen ins Nirgendwo. Und Farben flirren über die Bilder, die Besucher am Sonntag in der Galerie der Winterkirche im Kloster Rühn bestaunen können. 13 Fotografen des Vereins Foto-MV präsentieren dort in der Ausstellung „Die ernsthafte Suche nach der Heiterkeit“ ihre Arbeiten. Die Vernis...

