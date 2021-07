Bützow : Flugzeugteile im Wald erinnern an den Zweiten Weltkrieg

Für Bernd Wagemeyer sind die Fundstücke ein Teil seiner Erinnerungen an die Kindheit und die Ferienzeit.

Bützow | In einem Wald nahe Bützow. Bernd Wagemeyer geht voran. Der Waldweg verwandelt sich nach wenigen Metern in wildes Gestrüpp. Die Wipfel der Bäume spenden zwar Schatten, warm ist es trotzdem. Die Mücken freuen sich über die Nahrung, die die Zweibeiner da in ihr Revier tragen. Für Bernd Wagemeyer ist dieses Waldstück wie ein Weg zurück in die Vergangenhei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.