Feuerwehren im Landkreis Rostock : Fast fünf Einsätze an jedem Tag

Kameraden der Feuerwehren des Landkreises Rostock rückten 2020 zu insgesamt 1764 Einsätzen aus.

Schwaan | Ob Sonntagabend zur Tatort-Zeit, über Weihnachten, am eigenen Geburtstag oder mitten in der Nacht – Feuerwehrleute sind immer auf Abruf. Sie haben sich für ein Ehrenamt entschieden, das der Allgemeinheit ein Gefühl der Sicherheit verschafft, für sie selbst aber diverse Einschränkungen bedeutet. Und auch wenn der Pieper bereits Stichworte verrät, was s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.