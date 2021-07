Bützow : Ferienkinder sammeln Müll im Rosengarten

Mädchen und Jungen nehmen am Ferienprogramm des Freizeittreffs teil und tragen bei ihrer Tour entlang der Warnow Papier, Folie, Glasscherben, Kronkorken, aber auch Flaschen zusammen.

Bützow | Dienstagvormittag im Bützower Park am Schloss. Mädchen und Jungen wuseln durch das Gelände des ehemaligen Rosengartens mit den vielen unterschiedlichen Spielgeräten. Das ist doch nichts Ungewöhnliches in der Ferienzeit, möchte man meinen. Eigentlich! Doch die zwölf Kinder sind nicht zum Spielen gekommen an diesem Vormittag, sondern zum Müll sammeln. ...

