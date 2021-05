Bützow : Familien bekommen nach Wohnungsbrand Unterstützung

Zwei Familien verloren im März durch das Feuer ihr Zuhause. Dank Spenden können nun die neuen Wohnungen eingerichtet werden.

Bützow | Meterhohe Rauchschwaden, Flammen ragen aus dem Dachgeschoss in den Himmel. Diese erschreckenden Szenen werden vielen Bützowern im Gedächtnis geblieben sein. Vor mehr als einem Monat war ein Wohnhaus in der Schloßstraße in Brand geraten. Zwei Familien hatten durch das Feuer ihr Zuhause verloren. Betroffen war eine alleinerziehende Mutter mit sechs Kind...

