Bützow, Schwaan : Falsche Polizisten wollen Senioren am Telefon reinlegen

Bei der Polizei in Bützow meldeten sich mehrere Einwohner, die nach Wertgegenständen befragt wurden

Bützow, Schwaan | Da hatten Betrüger Pech. Unbekannte haben wieder versucht, ältere Menschen am Telefon um ihr Eigentum zu bringen. Gleich mehrmals wurden Anfang dieser Woche Senioren in Schwaan und Lage von angeblichen Polizisten angerufen und nach Wertgegenständen befragt. Diese müssten die Betroffenen in Sicherheit bringen, weil angeblich Einbrecher unterwegs seien ...

