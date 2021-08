Steinhagen : Gülle-Lastwagen kippt in den Straßengraben

Für die Aufräumarbeiten musste die Straße zunächst voll gesperrt werden. Während der Bergung muss in den nächsten Stunden weiter mit Behinderungen gerechnet werden.

Steinhagen | Gleich hinter dem Ortsausgang Steinhagen in Richtung Katelbogen ist am Vormittag ein Lastwagen von der Straße abgekommen und in den Graben gekippt. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Im Zuge der Aufräumarbeiten musste die Straße kurzzeitig voll gesperrt werden. Auch im Zuge der Bergung muss weiter mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. ...

