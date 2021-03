Bützow : Ein Fundament für ein neues Wohnhaus

Dafür investiert die Bützower Wohnungsgesellschaft rund 1,6 Millionen Euro in der Wollenweberstraße

Bützow | Wieder ist kein Durchkommen an diesem Montagvormittag in der Wollenweberstraße in Bützow. Ein Laster blockiert die Straße. Es dauert einige Zeit, bis er den Kies abgeladen hat. Mit solchen kürzeren Wartezeiten müssen Autofahrer auch in den kommenden Wochen immer mal wieder rechnen. Denn gegenüber ihrer Firmenzentrale baut die Bützower Wohnungsgesellsc...

