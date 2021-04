Frühjahrsputz in Gemeinde : Nicht nur Eickelberger klotzten richtig ran

Kirchenälteste Karen von Blomberg lud auf dem Friedhof und in der Kirche zum Klar-Schiff-Machen ein.

Eickelberg | In der einen Ecke wurde Laub geharkt, in der anderen wurden Sträucher beschnitten. Einige Gräber bekamen wieder ein neues Outfit und in der Eickelberger Kirche bekamen wie im vergangenen Jahr die Kirchenbänke eine Spezialbehandlung mit Elke Woitkes Spezial-Bio-Tinktur. Dazwischen wuselten einige Kinder hin und her. Es war schon ordentlich was los beim...

