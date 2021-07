Bützow : Die Warnow fließt ruhig und der Pegelstand ist unter Normalwert

Der Wasserstand liegt bei 5,91 Metern. Am Umflutkanal in Bützow erscheint die Hochwasser-Katastrophe in Süddeutschland noch einmal in einem ganz anderen Licht.

Bützow | Montagnachmittag. Der Himmel ist bedeckt. Am Wanderrastplatz am Umflutkanal in der Bahnhofstraße in Bützow herrscht Ruhe. Eine Ente springt vom Anlegesteg für Kanuten, als ich mich nähere. Dann sehe ich auch die vier kleinen Entchen, die sich vermutlich unter dem Steg versteckt hatten. Nun werden sie von ihrer Mutter in Richtung Schilfgürtel getrieben...

