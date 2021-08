Tarnow : Neues Löschfahrzeug der freiwilligen Feuerwehr eingeweiht

Die Gemeinde Tarnow musste deutlich mehr zahlen als geplant.

Tarnow | Fünf Jahre hat es von der Idee bis zur Übergabe gedauert. Zwischendurch gab es so manche Überraschung. Zum Beispiel, dass es deutlich teurer wird. Aber jetzt hat die Freiwillige Feuerwehr Tarnow ihr neues Einsatzfahrzeug mit 4000 Litern Wasser an Bord offiziell und feierlich in Besitz genommen. Knapp 365.000 Euro kostete das Tanklöschfahrzeug 4000....

