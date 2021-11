Ab in die Werkstatt : Schwaaner Orgel wird in ihre Einzelteile zerlegt

Etwa ein Jahr wird die Restaurierung des Instrumentes in Anspruch nehmen. Zunächst wurden alle Pfeifen ausgebaut. Sie kommen nun in die Werkstatt.

Schwaan | Es ist eng und staubig. Aber nicht so sehr, wie man es in Anbetracht ihres Alters im Inneren der Schwaaner Orgel glauben würde. „Hier wird natürlich immer mal wieder sauber gemacht“, sagt Raymund Herzog. Der Orgelbauer aus Dresden ist mit seinem Kollegen Friedemann Schwarzenberg gerade dabei, das 160 Jahre alte Instrument in seine Einzelteile zu zerle...

