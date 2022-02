Soziokulturelles Zentrum : Verein Bürger für Schwaan will im März ins Jubiläumsjahr starten

Vor zehn Jahren wurde die Gruppe Bürger für Schwaan gegründet. Das soll gefeiert werden. Doch noch steht nicht fest, welche Mittel dafür zur Verfügung stehen.

Schwaan | Am 6. März begeht der Verein Bürger für Schwaan sein zehnjähriges Bestehen. Bereits am 1. November 2021 jährte sich zum fünften Mal der Eröffnungstag der Begegnungsstätte in der Mühlenstraße. „Das konnten wir nicht feiern. Darum haben wir uns gesagt, wir verschieben das Jubiläum einfach ins nächste Jahr und machen dadurch aus 2022 ein richtiges Jubilä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.