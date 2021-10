Regionalmarkt in Schwaan : Ein Treffpunkt mitten im Herzen der Stadt

Der Gewerbestammtisch rund um Elke Prehn hat für Sonntag den alljährlichen Regionalmarkt organisiert. Kunsthandwerker und vor allem viel Zeit zum Klönen sollen die Schwaaner zur Veranstaltung locken.

Schwaan | Das gute Wetter ist schon bestellt. Und auch sonst haben Elke Prehn und ihre Mitstreiter vom Schwaaner Gewerbestammtisch an alles gedacht, was eine buntes Familienfest ausmacht. „Der Regionalmarkt ist ein Treffpunkt mitten im Herzen der Stadt“, sagt Elke Prehn. Am Sonntag, 10. Oktober, steigt die diesjährige Ausgabe des beliebten Stadtfestes. Den R...

