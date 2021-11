Laterne gehen : Alle Kinder strömen zum Gelände der freiwilligen Feuerwehr

Die Bützower Kitas und Grundschulen haben gemeinsam mit der Feuerwehr eine Stern-Laternen-Wanderung organisiert. Am Donnerstag ist es nun soweit.

Bützow | Wenn es an diesem Donnerstag dunkel wird in Bützow, dann beginnt die große Stern-Laternen-Wanderung der Kitas und Grundschulen. Die Kinder der verschiedenen Einrichtungen werden sich am späten Nachmittag mit Laternen bewaffnet auf den Weg zur Feuerwehr machen. Dort werden sich alle versammeln, um einen schönen Abend zu verbringen. Zweite Auflage de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.