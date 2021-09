Gemeindeleben in Schwaan : Flohmarkt auf dem Pfarrhof wird zum Treff der Generationen

Jeden zweiten Donnerstag im Monat veranstaltet die Kirchengemeinde Schwaan einen Verkauf rund ums Kind. Dabei blühen auch die älteren Gemeindemitglieder richtig auf.

Schwaan | Die Kinder spielen, während Mama und Papa an den Ständen stöbern. Nach einer geselligen Kaffeerunde findet auch die Uroma noch etwas Schönes für die Lütten. Und endlich ist wieder Leben auf dem Pfarrhof in Schwaan. Die Menschen kommen ins Gespräch. Mareen Voss, Gemeindepädagogin der evangelischen Kirchengemeinde in Schwaan, ist froh, dass das Konze...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.