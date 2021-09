Landwirtschaft in Werle : Der Elisabethhof weiht sein neues Besucherzentrum ein

Um den Betrieb und die Produkte bekannter zu machen, will die Abteilung der Güstrower Werkstätten mehr Menschen nach Werle locken. Dafür wurde nun ein Veranstaltungsgebäude geschaffen.

Werle | Auf dem satt grünen Rasen sitzen die Enten in der wärmenden Septembersonne. Ab und zu springen sie in den kleinen Teich und schwimmen eine Runde. Nebenan gackern die Hühner aufgeregt. Gerade landet frisches Grünzeug aus dem Garten in ihrem Trog. Auf dem kleinen Acker gleich hinter den Gewächshäusern buddeln die Mitarbeiter in der Erde und holen Kartof...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.