Altersgerecht : DRK baut Senioren-Wohnungen in Schwaan

Baustart am Quartier an der Koppel: Hier will der Kreisverband generationenübergreifendes Miteinander gestalten und eine neue Rettungswache einrichten.

Schwaan | In der Bützower Straße in Schwaan dreht sich wieder der große Kran. Nachdem die Kita Umweltspürnasen im vergangenen Frühsommer fertiggestellt werden konnte, soll das Areal nun weiterentwickelt werden. Frank Schulz, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Bad Doberan, verrät, was auf dem Grundstück entstehen soll: „Wir bauen hier eine neue Rettungswache...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.