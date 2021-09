Konzert der Festspiele MV : Geiger Daniel Hope spielt auf Gut in Kurzen Trechow

Die Festspiele MV machen am Freitag auf dem Anwesen von Christian Schierning Halt.

Kurzen Trechow | Ein musikalisches Highlight steht kurz bevor: Violinen-Virtuose Daniel Hope wird an diesem Freitag in Kurzen Trechow aufspielen. Die Festspiele MV machen im Gut von Christian Schierning Halt. 2019 erstmals Konzert der Festspiele MV in Kurzen Trechow 2019 stellte Christian Schierning erstmals den frisch sanierten Marstall für ein derartiges Konze...

