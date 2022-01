Güstrow : Corona-Warnstufe Rot hat im Landkreis Rostock das Plus verloren

Einige wenige Einschränkungen sind aufgehoben und die Quarantäneregeln im Landkreis Rostock wurden angepasst

Güstrow | Im aktuellen Bericht zur Corona-Lage in MV ist am Donnerstag der Landkreis Rostock mit der Warnstufe grün eingefärbt. Das heißt aber noch lange nicht, dass alle Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie aufgehoben sind. Vielmehr hat der Landkreis Rostock mit Wirkung zum 19. Januar die Maßnahmen der Warnstufe „Rot Plus“ aufgehoben, steht also aktuell noch ...

