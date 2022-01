Corona in der Kita : Schwaaner Umweltspürnasen müssen in Quarantäne

Zwei Gruppen müssen die nächsten Tage zu Hause betreut werden. Ausgenommen sind Genesene.

Schwaan | Zwei Gruppen der Kita Umweltspürnasen in Schwaan müssen für die nächsten Tage in Quarantäne. Betroffen sind die Kinder der Fuchs-Gruppe sowie der Sausekind-Gruppe. Alle Kinder, die in der Zeit vom 7. bis 10. Januar in der Kita waren, müssen in häusliche Isolation. Das teilt der Landkreis Rostock mit. Die Quarantäne endet demnach am 17. beziehungsweise...

