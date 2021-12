Aktion in Bützow : Großer Andrang bei Corona-Impfungen ohne Termin

Mehr als 200 Frauen und Männer haben sich in der Sporthalle am Rühner Landweg in Bützow ihre Spritzen zum Schutz gegen das Virus abgeholt. Die nächste Aktion ist schon geplant.

Bützow | Impfen ohne Anmeldung. Das war am Mittwoch in der Sporthalle am Rühner Landweg in Bützow möglich. Und dieses Angebot nutzten viele. „Wir haben um 9.30 Uhr angefangen und bis 13.15 Uhr ohne Pause gearbeitet“, sagt Impfarzt Florian Kurzhals vom Impfzentrum in Laage. Bis 15 Uhr waren 210 Menschen geimpft worden. Viele hätten sich boostern lassen, die Häl...

