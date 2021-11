Schulklassen in Quarantäne : Corona-Fälle in Schulen und Kitas im Landkreis Rostock steigen

Mit steigender Inzidenz wächst auch die Zahl der Corona-Fälle in den Einrichtungen. Aktuell sind zwei Horte und ebenfalls eine Kita komplett geschlossen.

Landkreis Rostock | Die Inzidenz im Landkreis Rostock steigt. Immer häufiger müssen auch Fälle in Kitas und Schulen vermeldet werden. Nach Angaben des Landkreises sind aktuell zwei Horte und eine Kita coronabedingt komplett geschlossen. Dazu gehören der Hort der Warnowkrümel in Schwaan und die Kita Kleckerburg in Güstrow. Die Zahl der Schulklassen in Quarantäne liegt ...

