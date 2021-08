Bützower Wohnungsgesellschaft : Richtfest in der Wollenweberstraße 4

Die Bützower Wohnungsgesellschaft errichtet ein neues Gebäude mit sechs Wohnungen und einem sogenannten Town-House.

Bützow | Kurzzeitige Vollsperrung am Donnerstagnachmittag in der Wollenweberstraße 4 in Bützow. Seit Monaten wird hier gewerkelt. Doch statt Funken und Späne fliegen diesmal die Korken – es wird Richtfest gefeiert. Bauleute, Aufsichtsräte, Stadtvertreter, Vertreter anderer Wohnungsgenossenschaften und -gesellschaften sowie einige der künftigen Nachbarn sind ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.