Polizei sagt Danke : Der Bützower Walter Pietzak rettete zwei Kanuten das Leben

Der Fischer zögerte Ende April keinen Moment und holte die beiden Männer, die mit ihrem Boot gekentert waren, aus dem Bützower See. Dirk Höhlein und Björn Henning vom Polizeirevier Bützow übergaben ihm nun ein Geschenk.

Bützow | Er habe mit Handys und diesem neumodernen Zeug überhaupt nichts am Hut, könne damit nichts anfangen, erzählt Walter Pietzak. Genau diese moderne Technik hätte Ende April zwei Männern auf dem Bützower See beinahe das Leben gekostet. Zum Glück war der Bützower Fischer in der Nähe und holte die beiden an Land, die mit ihrem Kanu gekentert waren. Dafür ga...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.