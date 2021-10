Zum dritten Mal : Bützower Molkerei wird geschlossen

Rohstoffe wurden bereits seit Tagen nicht mehr angeliefert, nun kam das offizielle Aus: Unklar ist, wie das Unternehmen mit den Mitarbeitern umgeht.

Bützow | Erneutes Aus für die Molkerei in Bützow. Wie die Schließung des Standorts mit 70 Mitarbeitern von statten gehe, sei noch unklar, so der NDR. Das habe das Unternehmen den Mitarbeitern schriftlich mitgeteilt. Weiterlesen: Darum kam die Bützower Molkerei in finanzielle Schieflage Seit der Wende ist dies bereits die dritte Schließung. Was mit den Mi...

