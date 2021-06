Bützow : Bützower Ehepaar feiert Eiserne Hochzeit

Wilma und Gerhard Perlick gaben sich am 1. Juni 1956 das Ja-Wort.

Bützow | Seit 65 Jahren ein Ehepaar. Das seltene Fest der Eisernen Hochzeit feiern am heutigen Dienstag Wilma und Gerhard Perlick. Am 1. Juni 1956 gaben sie sich das Ja-Wort. Da lebten sie noch in Vorbeck. Nur wenige Jahre später folgte der Umzug nach Bützow. 1961 bezogen sie ihr Zuhause in der Carl-Moltmann-Straße. Dort wohnen die 88-jährige Jubilarin und ihr...

