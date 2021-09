Bützow : Abiturienten aus Bützow auf einer Zeitreise

Vor 50 Jahren legten sie das Abitur an der Erweiterten Oberschule, kurz EOS, in Bützow ab. Nun treffen sich die Eleven von einst wieder an alter Wirkungsstätte

Bützow | Sonnabendmittag, kurz nach 13 Uhr. Frauen und Männer strömen zum Gänsebrunnen in der Mitte des neu gestalteten Marktplatzes. Zur Begrüßung gibt ein vielfaches Händeschütteln oder auch mal eine herzliche Umarmung. Manche haben sich lange nicht gesehen. Sie kommen aus Bützow, Rostock oder Magdeburg, aber eine der Frauen auch aus Frankfurt am Main. Nu...

