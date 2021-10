Städtepartnerschaft : Bützow und Bremen-Osterholz schmieden neue Pläne

Nach dem Besuch des arco-Orchesters am zurückliegenden Wochenende gibt es weitere Vorhaben der beiden Partnerstädte.

Bützow | In Bützows Partnerstadt Bremen-Osterholz findet am 6. und 7. November die große Gewerbeschau „Osterholz GO2021“ im Weserpark statt. Gegenwärtig erfolgen in Bützow Gespräche, wie die Einladung zu diesem Event wahrgenommen wird. Vor zwei Jahren war dort der Fremdenverkehrsverein Bützow und Umgebung aufgetreten. Auch interessant: Verein rührte für MV ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.